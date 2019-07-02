Р. Браун: уверен, «Феррари» скоро будет вознаграждена за старания

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун подвёл итоги Гран-при Австрии. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, гонщик «Феррари» Шарль Леклер занял второе место, а представляющий «Мерседес» Валттери Боттас — третье.
«Уик-энд получился снова разочаровывающим для «Феррари». Команда показала, что может не только на равных бороться с «Мерседесом», но и превосходить соперника.
Тем не менее, в Австрии были поводы для оптимизма для Маттиа Бинотто и его команды. Снимаю шляпу перед ними за то, что они решили не подавать апелляцию на решение стюардов.
Нет сомнений, что сейчас болид «Феррари» более конкурентоспособен, чем в Барселоне. Леклер становится всё сильнее, а Феттель показал нацеленность на результат после проблем с надёжностью в квалификации. Конечно, ещё предстоит проделать большую работу, но команда находится на правильном пути. Уверен, «Скудерия» вскоре будет награждена за старания», — цитирует Брауна пресс-служба Формулы-1.
- 2 июля 2019
-
15:31
-
14:50
-
13:34
-
12:18
-
11:10
-
10:12
-
10:03
-
09:22
-
00:48
-
00:07
- 1 июля 2019
-
21:48
-
19:33
-
18:47
-
17:35
-
16:33
-
16:12
-
15:58
-
14:31
-
13:45
-
12:31
-
11:44
-
10:21
-
10:12
-
09:38
-
00:46
- 30 июня 2019
-
23:44
-
23:30
-
22:58
-
22:45
-
22:40
-
22:38
-
22:29
-
22:04
-
21:57
-
21:47