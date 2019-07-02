Р. Браун: уверен, «Феррари» скоро будет вознаграждена за старания

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун подвёл итоги Гран-при Австрии. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, гонщик «Феррари» Шарль Леклер занял второе место, а представляющий «Мерседес» Валттери Боттас — третье.

«Уик-энд получился снова разочаровывающим для «Феррари». Команда показала, что может не только на равных бороться с «Мерседесом», но и превосходить соперника.

Тем не менее, в Австрии были поводы для оптимизма для Маттиа Бинотто и его команды. Снимаю шляпу перед ними за то, что они решили не подавать апелляцию на решение стюардов.

Нет сомнений, что сейчас болид «Феррари» более конкурентоспособен, чем в Барселоне. Леклер становится всё сильнее, а Феттель показал нацеленность на результат после проблем с надёжностью в квалификации. Конечно, ещё предстоит проделать большую работу, но команда находится на правильном пути. Уверен, «Скудерия» вскоре будет награждена за старания», — цитирует Брауна пресс-служба Формулы-1.