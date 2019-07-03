Спонсору «Хааса» придётся раскрыть детали контракта с командой Формулы-1
Суд, рассматривающий дело компании Rich Energy, титульного спонсора «Хааса», потребовал, чтобы производитель энергетических напитков раскрыл подробности соглашения с командой Формулы-1, сообщает AutoSport.
Судебное дело связано с иском компании ATB Sales Limited, обвинившей Rich Energy в нарушении интеллектуальных прав при создании логотипа. Согласно позиции ATB, Rich Energy переделала логотип торговой марки Whyte Bikes.
Rich Energy придётся заплатить штраф, составляющий около $ 50 тыс. Суд также потребовал, чтобы компания представила некоторые финансовые документы, включая договоры с «Хаасом».
Напомним, с Гран-при Канады «Хаас» не использовал на своих болидах логотип спонсора из-за судебного дела.
В «Хаасе» не стали менять логотипы Rich Energy на ливрее
- 3 июля 2019
-
14:25
-
13:37
-
12:39
-
12:02
-
11:55
-
11:07
-
10:12
-
09:02
-
01:19
-
01:18
- 2 июля 2019
-
22:59
-
21:22
-
20:47
-
19:51
-
18:48
-
17:53
-
16:16
-
15:31
-
14:50
-
13:34
-
12:18
-
11:10
-
10:12
-
10:03
-
09:22
-
00:48
-
00:07
- 1 июля 2019
-
21:48
-
19:33
-
18:47
-
17:35
-
16:33
-
16:12
-
15:58
-
14:31
Партнерский контент