Спонсору «Хааса» придётся раскрыть детали контракта с командой Формулы-1

Суд, рассматривающий дело компании Rich Energy, титульного спонсора «Хааса», потребовал, чтобы производитель энергетических напитков раскрыл подробности соглашения с командой Формулы-1, сообщает AutoSport.

Судебное дело связано с иском компании ATB Sales Limited, обвинившей Rich Energy в нарушении интеллектуальных прав при создании логотипа. Согласно позиции ATB, Rich Energy переделала логотип торговой марки Whyte Bikes.

Rich Energy придётся заплатить штраф, составляющий около $ 50 тыс. Суд также потребовал, чтобы компания представила некоторые финансовые документы, включая договоры с «Хаасом».

Напомним, с Гран-при Канады «Хаас» не использовал на своих болидах логотип спонсора из-за судебного дела.