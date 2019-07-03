Зафнауэр: в календаре Формулы-1 должно быть 20 гонок

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр считает, что Формуле-1 не стоит увеличивать календарь чемпионата.



«Liberty Media стоит пересмотреть ценовую политику. Что лучше — проводить 18 гонок и получать больше денег от организаторов или иметь 25 этапов? Этап Формулы-1 должен быть более эксклюзивным событием. В календаре чемпионата мира должно быть 20 гонок. Если будут проводить 25 Гран-при, то Формула-1 многое потеряет.



Мне бы хотелось проводить в США больше одного этапа. Хотелось бы, чтобы Формула-1 сохраняла крепкую базу в Европе. Об этом говорили и Чейз Кэри, и другие представители Liberty Media. Хотелось бы видеть этап в Африке. Это целый новый континент. Возможно, мы будем проводить гонку в ЮАР», — цитирует Отмара Зафнауэра RaceFans.