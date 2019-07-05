Хорнер считает, что уход Ферстаппена из «Ред Булл» более вероятен в 2021 году

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал многочисленные слухи о скором уходе из команды Макса Ферстаппена. По словам функционера, подобная информация является не более чем спекуляцией, вместе с тем Хорнер отметил, что уход голландца из команды возможен в 2021 году.

«Мы довольны им, а он доволен командой. Я не вижу никаких предпосылок для изменений в следующем году. Скорее речь идёт о 2021 годе, когда контракты всех пилотов подойдут к концу. До меня доходили слухи, что условием, при котором он останется, будет победа на одном из Гран-при, но это не так. Просто в это время года всегда появляются всякого рода спекуляции.

Условия контракта пилота с командой всегда конфиденциальны. Но можно сказать, что в соглашении каждого пилота есть пункт о возможных условиях ухода. Ещё раз подчеркну, что слухи об уходе Макса — спекуляция. Он счастлив в команде и верит в наш проект. Я не сомневаюсь в Ферстаппене», — приводит слова Хорнера Sky Sports.