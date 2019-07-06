Марко: штраф Ферстаппена в Австрии имел бы последствия для Формулы-1

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал понять, что если бы стюарды Гран-при Австрии лишили Макса Ферстаппена победы на минувшем этапе, это могло бы возыметь эффект с непредсказуемыми для Формулы-1 последствиями.

«Если бы у нас отобрали эту победу и Макса оштрафовали, это бы имело последствия. Формула-1 не была бы заинтересована в таких последствиях», — приводит слова функционера немецкая редакция Motorsport.

При этом немецкие СМИ отмечают, что если бы Ферстаппена лишили победы, глава «Ред Булл» Дитрих Матешиц всерьёз бы задумался о том, стоит ли оставаться в чемпионате и продолжать инвестировать в команды Формулы-1.

Напомним, что на Гран-при Австрии Макс Ферстаппен обошёл пилота «Феррари» Шарля Леклера в конце гонки, при этом выдавив монегаска за пределы трассы. Через три часа после финиша стюарды приняли решение не наказывать Ферстаппена.