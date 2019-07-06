Норрис: понемногу сокращаем отставание от «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис убеждён, что его команде удаётся понемногу сокращать отставание от «Ред Булл». Вместе с тем британец не питает иллюзий и признаёт, что на большинстве трасс его машина будет значительно уступать в гоночном темпе соперникам из австрийской конюшни.
«В среднем мы понемногу сокращаем отставание от „Ред Булл“. Возможно, на некоторых трассах нам удастся показать сильные стороны, к примеру, в Монце. „Ред Булл“ проигрывает на прямых и такие трассы как в Монце подчёркивают это особо.
Вместе с тем я понимаю, что в плане гоночного темпа мы сильно отстаём от них. В квалификации, возможно, есть варианты. Как бы то ни было, их машина гораздо быстрее. Она превосходит наш болид по скорости в поворотах. У них лучше работают шины, а их темп в гонке значительно лучше", — приводит слова Норриса F1i.
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