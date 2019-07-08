SMP Racing не будет выступать в WEC в следующем сезоне

Команда SMP Racing сообщила, что не будет выступать в следующем сезоне в FIA WEC. В составе команды выступали российские пилоты программы SMP Racing Виталий Петров, Михаил Алёшин, Сергей Сироткин, Егор Оруджев, Матевос Исаакян, а также французский гонщик Стефан Сарразан, бельгиец Стоффель Вандорн, новозеландец Брендон Хартли и британский пилот Дженсон Баттон.
В сезоне-2018/19 экипажи SMP Racing пять раз поднимались на подиумы: в Великобритании, Китае, США, Бельгии и Франции. В 2019 году в главном автомарафоне планеты в Ле-Мане SMP Racing достигла максимального результата за всю историю мирового автоспорта для российской команды, российских пилотов и российской машины, завоевав бронзу в высшем классе LMP1 и став лучшей в абсолютном зачёте среди негибридных прототипов.
«Для нас это был сложный сезон. Мы много работали над нашей машиной BR1. В результате мы смогли показать и доказать всем, что российская команда, российские пилоты и российский автомобиль способны достигать высших результатов в самых сложных мировых чемпионатах и таких престижных гонках, как «24 часа Ле-Мана». Это заслуга всех, кто принимал участие в этом амбициозном проекте – пилотов, команды, дизайнеров BR Engineering и Dallara.
Мы всегда стремились только к победе, и считаем, что мы её завоевали, достигнув максимально возможного результата в сложившихся условиях.
После финала в Ле-Мане мы приняли решение о прекращении участия программы SMP Racing в FIA WEC. В сезоне 2019/20 команда SMP Racing не будет принимать участия в чемпионате», — цитирует руководителя программы SMP Racing Бориса Ротенберга пресс-служба команды.
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