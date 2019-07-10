Болид «Уильямса» 2020 года станет эволюцией машины сезона-2019

Главный гоночный инженер команды «Уильямс» Дэйв Робсон заявил, что болид сезона 2020 года станет эволюцией нынешней машины команды.



«Мы всегда стараемся находить что-то новое и разрабатывать улучшения на будущий сезон. Мы планируем болид на следующий год, и база, его фундамент уже готов.



Мы многому научились и планируем этим воспользоваться. Нет ничего, что было бы не так с болидом 2019 года, болид следующего сезона станет эволюцией FW42», — приводит слова Дэйва Робсона Motorsport-Total.



После девяти этапов сезона 2019 года «Уильямс» занимает последнюю строчку в Кубке конструкторов, не набрав ни одного очка. В большинстве гонок команда не могла навязать борьбу никому из возможных конкурентов.