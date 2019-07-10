Болид «Уильямса» 2020 года станет эволюцией машины сезона-2019
Главный гоночный инженер команды «Уильямс» Дэйв Робсон заявил, что болид сезона 2020 года станет эволюцией нынешней машины команды.
«Мы всегда стараемся находить что-то новое и разрабатывать улучшения на будущий сезон. Мы планируем болид на следующий год, и база, его фундамент уже готов.
Мы многому научились и планируем этим воспользоваться. Нет ничего, что было бы не так с болидом 2019 года, болид следующего сезона станет эволюцией FW42», — приводит слова Дэйва Робсона Motorsport-Total.
После девяти этапов сезона 2019 года «Уильямс» занимает последнюю строчку в Кубке конструкторов, не набрав ни одного очка. В большинстве гонок команда не могла навязать борьбу никому из возможных конкурентов.
- 10 июля 2019
-
20:40
-
19:59
-
18:45
-
17:24
-
16:41
-
16:19
-
15:35
-
15:07
-
13:38
-
13:28
-
11:42
-
10:23
-
09:10
-
01:08
-
00:57
- 9 июля 2019
-
23:53
-
22:53
-
22:20
-
20:16
-
19:41
-
19:22
-
18:51
-
17:59
-
16:55
-
16:15
-
14:56
-
13:24
-
12:21
-
11:40
-
10:49
-
10:15
-
09:17
-
00:35
- 8 июля 2019
-
22:40
-
22:12
Партнерский контент