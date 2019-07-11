Риккардо рассмешил Норриса до слёз, спросив о росте волос
Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо до слёз рассмешил гонщика «Макларена» Ландо Норриса в ходе пресс-конференции пилотов в четверг в Великобритании. В какой-то момент речь зашла о Найджеле Менселле и его усах, после чего Даниэль Риккардо спросил у Норриса, растут ли у него волосы в «определённых частях тела». Этот вопрос вызвал смеховую истерику у британского 19-летнего пилота, что сорвало возможность у репортёров задать вопрос Ландо. Спустя какое-то время сдержаться уже не мог и Даниэль Риккардо, а у Норриса из глаз потекли слёзы.
Видео этого момента с пресс-конференции было опубликовано в официальном «твиттере» Sky Sports.
Примечательно, что Ландо Норрис сделал репост этого твита в своём аккаунте.
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