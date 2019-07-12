Гасли показал лучшее время в практике Гран-при Великобритании, Квят — 13-й

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Великобритании. Второй результат продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, тройку замкнул Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят был 13-м, его напарник Александар Албон показал девятое время.

Гран-при Великобритании. Свободная практика 1

1. Пьер Гасли («Ред Булл») — 1.27,173

2. Валттери Боттас («Мерседес») — + 0,456

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — + 0,836

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — + 0,949

5. Шарль Леклер («Феррари») — + 1,080

6. Себастьян Феттель («Феррари») — + 1,131

7. Нико Хюлькенберг («Рено») — + 1,630

8. Даниэль Риккардо («Рено») — + 1,858

9. Александр Албон («Торо Россо») — + 1,920

10. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — + 1,989

11. Ландо Норрис («Макларен») — + 1,997

12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — + 2,280

13. Даниил Квят («Торо Россо») — + 2,237

14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — + 2,484

15. Антони Джовинацци («Альфа Ромео») — + 2,926

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — + 3,432

17. Джордж Расселл («Уильямс») — + 3,568

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — + 3,574

19. Ромен Грожан («Хаас») — + 3,683

20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,948.