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Гасли показал лучшее время в практике Гран-при Великобритании, Квят — 13-й

Гасли показал лучшее время в практике Гран-при Великобритании, Квят — 13-й
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Великобритании. Второй результат продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, тройку замкнул Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят был 13-м, его напарник Александар Албон показал девятое время.

Гран-при Великобритании. Свободная практика 1

1. Пьер Гасли («Ред Булл») — 1.27,173
2. Валттери Боттас («Мерседес») — + 0,456
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — + 0,836
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — + 0,949
5. Шарль Леклер («Феррари») — + 1,080
6. Себастьян Феттель («Феррари») — + 1,131
7. Нико Хюлькенберг («Рено») — + 1,630
8. Даниэль Риккардо («Рено») — + 1,858
9. Александр Албон («Торо Россо») — + 1,920
10. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — + 1,989
11. Ландо Норрис («Макларен») — + 1,997
12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — + 2,280
13. Даниил Квят («Торо Россо») — + 2,237
14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — + 2,484
15. Антони Джовинацци («Альфа Ромео») — + 2,926
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — + 3,432
17. Джордж Расселл («Уильямс») — + 3,568
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — + 3,574
19. Ромен Грожан («Хаас») — + 3,683
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,948.

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