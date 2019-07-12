«Макларен» не будет препятствовать возвращению Алонсо в Формулу-1

Глава «Макларена» Зак Браун дал понять, что в случае возвращения двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо в Формулу-1 команда из Уокинга не станет ему препятствовать. Вместе с тем функционер в очередной раз дал понять, что в «Макларене» для испанца места нет.
«Фернандо остаётся послом „Макларена“. У нас с ним отличные отношения, и мы обсуждаем участие в различных гоночных программах, не связанных с Формулой-1. Если он захочет вернуться в Формулу-1, будем рады. У нас нет доступных мест, так что он сможет гоняться за другие команды. Мы поддержим его, если он захочет возобновить карьеру в Формуле-1», — приводит слова Брауна Sky Sports.
Фернандо Алонсо завершил карьеру в Формуле-1 в 2018 году и постоянно подчёркивает, что не скучает по чемпионату.
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