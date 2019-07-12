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Квят: попробуем выжать максимум из машины в квалификации

Квят: попробуем выжать максимум из машины в квалификации
Авто / Формула-1 0

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Великобритании. За две практики россиянин преодолел 62 круга. В ходе утренней сессии он показал тринадцатое время, а во второй тренировке стал одиннадцатым.

«На старте сессии покрытие было совсем другим, оно было очень грязным, но с каждым кругом трасса становилась всё лучше. Мы проехали немало кругов, так что понимание машины стало лучше и мы сделаем всё возможное, чтобы прибавить. Борьба в середине пелотона как всегда очень плотная, так что в квалификации попробуем выжать максимум из болида», — приводит слова российского пилота пресс-служба «Торо Россо».

Напомним, на последних двух этапах Квят не сумел заработать баллов. На данный момент он занимает четырнадцатое место в общем зачёте.

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