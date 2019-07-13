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Райкконен: «Альфа Ромео» необходимо решить несколько проблем

Райкконен: «Альфа Ромео» необходимо решить несколько проблем
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Великобритании, отметив, что проблемы с силовой установкой в ходе утренней сессии помешали нормальному течению дня.

«Проблемы, с которыми мы столкнулись утром, усложнили нам день. На „Сильверстоуне“ нехватка пройдённой дистанции может застать врасплох. Я пытался наверстать упущенное в ходе второй тренировочной сессии. Нам ещё по-прежнему предстоит много работы, необходимо решить несколько проблем. Но последние несколько кругов были очень неплохими», — приводит слова Райкконена прессс-служба «Альфа Ромео».

После девяти этапов чемпионата Райкконен занимает девятое место в общем зачёте, имея в активе 21 очко.

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