Райкконен: «Альфа Ромео» необходимо решить несколько проблем
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Великобритании, отметив, что проблемы с силовой установкой в ходе утренней сессии помешали нормальному течению дня.
«Проблемы, с которыми мы столкнулись утром, усложнили нам день. На „Сильверстоуне“ нехватка пройдённой дистанции может застать врасплох. Я пытался наверстать упущенное в ходе второй тренировочной сессии. Нам ещё по-прежнему предстоит много работы, необходимо решить несколько проблем. Но последние несколько кругов были очень неплохими», — приводит слова Райкконена прессс-служба «Альфа Ромео».
После девяти этапов чемпионата Райкконен занимает девятое место в общем зачёте, имея в активе 21 очко.
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