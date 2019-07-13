Хэмилтон: я был недостаточно хорош
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Великобритании, по итогам которой он уступил напарнику по команде Валттери Боттасу и показал лишь второе время.
«В первую очередь хочу поздравить Валттери, он проделал великолепную работу, я же был недостаточно хорош. Я пожертвовал кругом во втором сегменте, что помогло нам, но финальная попытка в третьем сегменте не была достаточно хороша. Завтра нас ждёт длинная гонка, и у нас здесь замечательная поддержка трибун, посмотрим, что сможем сделать.
Гран-при Великобритании — лучшее событие сезона. Это так благодаря энергии, которую несут болельщики. Трасса здесь великолепная, но именно люди делают этот этап лучшим", — приводит слова Хэмилтона BBC.
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