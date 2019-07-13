Квят: машина не делала того, чего я хотел, не была в нужном рабочем окне

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Великобритании. Вылет из первого сегмента и итоговое семнадцатое место он объяснил тем, что машина не была приведена в нужное рабочее окно.

«Думаю, машина не была в нужном рабочем окне, а я не был действительно доволен балансом. Этот уик-энд немного выбивается из ритма, так что нам нужно проанализировать, что случилось, чтобы понять, что мы можем сделать в воскресенье.

У нас были вспышки прогресса, как в третьей практике, но когда дело дошло до квалификации, то машина не делала ровно того, чего я хотел. Когда середина пелотона такая плотная, как сегодня, то одна или две десятые выбивают тебя из первого сегмента", — приводит слова Квята пресс-служба команды.