Квят: машина не делала того, чего я хотел, не была в нужном рабочем окне
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Великобритании. Вылет из первого сегмента и итоговое семнадцатое место он объяснил тем, что машина не была приведена в нужное рабочее окно.
«Думаю, машина не была в нужном рабочем окне, а я не был действительно доволен балансом. Этот уик-энд немного выбивается из ритма, так что нам нужно проанализировать, что случилось, чтобы понять, что мы можем сделать в воскресенье.
У нас были вспышки прогресса, как в третьей практике, но когда дело дошло до квалификации, то машина не делала ровно того, чего я хотел. Когда середина пелотона такая плотная, как сегодня, то одна или две десятые выбивают тебя из первого сегмента", — приводит слова Квята пресс-служба команды.
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