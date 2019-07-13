Эггинтон: нужно понять, что помешало Квяту выжать максимум из машины

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон подвёл итоги квалификации Гран-при Великобритании. По словам функционера, в команде намерены разобраться с причинами, помешавшими Даниилу Квяту показать высокий результат.

«В пятницу баланс был хорош на обеих машинах. Нам удавалась работа и на коротких, и на длинных сериях. Потому ночью инженеры могли сосредоточиться на том, что позволило бы прогрессировать в течение дня. Баланс и скорость в третьей практике соответствовали нашим ожиданиями, но вот в квалификации для пилотов всё сложилось совершенно по-разному. Албон добился солидного результата и пробился в третий сегмент, Даниил же не смог преодолеть первый сегмент. Конечно, все мы довольны девятым местом Александера, но нам необходимо понять, что помешало Квяту выжать максимум из машины. До этого он показывал высокий темп.

Теперь обратим внимание на подготовку к гонке. Впереди нас ждёт много работы, в том числе это касается стратегии. Необходимо определить наилучшие варианты для обоих пилотов», — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Торо Россо».