Гаврилов, Мейтес, Шушаков и Шешенин выиграли гонки РСКГ в Казани

Первый гоночный день четвёртого этапа СМП РСКГ на Kazan Ring запомнился неожиданными победами и эффектными авариями, сообщает пресс-служба серии.



В классе «Туринг» стартовали 22 машины, однако к финишу пелетон поредел на четверть. Комфортнее всего чувствовал себя Клим Гаврилов (Audi RS3, Carville Racing), который собрал «большой шлем» — выиграл квалификацию и гонку, установив в ней лучшее время круга. Андрей Масленников (Cupra TCR, LUKOIL Racing) отыграл по ходу заезда одну позицию и финишировал вторым. Кирилл Ладыгин (LADA Vesta Sport, LADA Sport ROSNEFT) стартовал пятым, однако заработал бронзу.



Схожим образом развивалась ситуация в классе «Супер-продакшн»: Евгений Мейтес (LADA Granta, «Автопродукт Матч SMP Racing») стартовал с поула и первым пришёл к финишу, заработав дополнительное очко за лучший круг в гонке. Второе и третье места достались партнерам по LADA Sport ROSNEFT, выступающим на LADA Vesta – Владиславу Незванкину и Андрею Петухову.



Стартовавшие вместе с ними участники класса «Туринг-Лайт» вели сражение между собой. Победитель квалификации Родион Шушаков (Peugeot 208, S-logistic) по техническим причинам откатился в самый конец пелетона, а в лидеры вырвалась Kia Rio X-Line Михаила Симонова. Вторым финишировал Артём Кабаков (Volkswagen Polo, B-Tuning), третьим – Ильдар Рахматуллин (LADA Kalina NFR, S-logistic).



Класс S1600 удивил скоростью приглашённого журналиста газеты «Авторевю» Владимира Мельникова: он квалифицировался вторым, уступив только пилоту команды LADA Sport ROSNEFT Владимиру Шешенину, выступающему на аналогичной LADA Granta. В гонке Мельников пропустил вперёд Михаила Митяева и таким образом помог пилотам заводской команды оформить дубль – а сам сошёл после столкновения с Василием Кораблёвым (Kia Rio, AKHMAT Racing). Третьим стал Павел Кузьминов (Kia Rio, AG Team).