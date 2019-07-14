Штайнер: пилотам стоило принести лопату, чтобы закопать нас ещё глубже

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги Гран-при Великобритании, который оба его пилота закончили досрочно после столкновения в пятом повороте первого круга.
«Гонка была крайне разочаровывающей для нас. Я просто констатирую факт. После такого лучшее, что наши пилоты могли сделать — принести лопату на это сражение, чтобы сделать яму, в которой мы очутились, ещё глубже. Нужно вернуться назад, перераспределить силы и посмотреть, что делать дальше.
Подобное недопустимо. Мне казалось, что всё было понятно после Гран-при Испании для наших пилотов, думал, они усвоили, чего нельзя делать. В итоге мы оказались в сложном положении, мы работаем над тем, чтобы заставить болид работать, все вкалывают как проклятые. В итоге у нас появляется шанс, мы хороши на длинных сериях, и пилоты врезаются друг в друга в пятом повороте. Неприемлемо», — приводит слова Гюнтера Штайнера пресс-служба Формулы-1.
- 14 июля 2019
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