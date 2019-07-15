Вязович рассказал, как перевернулся и почему пришлось сойти с «Шёлкового пути»

Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович прокомментировал свой сход на восьмом спецучастке ралли-марафона «Шёлковый путь». «МАЗ-СПОРТавто» выступает при поддержке бренда масел G-Energy.
«Мы поднялись на первый подъём и продолжили ехать впереди. Довольно высокий подъём, наверное, можно было его объехать и справа, и слева, но появилась отметка о первой точке в дюнах — стрелка показывала прямо туда. Это Нассер Аль-Аттия, который прекрасно чувствует себя в песках, первым проложил трек через самое высокое место. Мы не первый день ездим по пескам и знаем, что если там проехала хотя бы одна машина, то мы тоже сможем, поэтому пошли по следу.
Было видно, что это мягкая сторона дюны, я добавил скорости, чтобы быть уверенным, что мы взберемся наверх. Как раз начал накрапывать дождик – погода была нежаркая и сыроватая. Машина сильно ускорилась на подъёме, наверху я замешкался: наш грузовик оснащен автоматической коробкой передач, а я привык, что если перебрал со скоростью, на пике просто включаешь пятую передачу, так как тормозить – не самый эффективный способ: заблокируются передние колёса и либо машина вообще не успеет перевалить пик, либо выпрыгнет с заблокированными колёсами, что тоже не хорошо.
Я в замешательстве — тормозить или нет? Пониженную передачу тоже не включить — у меня не механическая коробка передач. Пока я решал, подъем закончился и скорость оказалась высокой для данного пика. Мы не просто его перевалили, а выпрыгнули справа налево под углом – полетели правой стороной вниз, к тому же подкинуло зад – машина еще в воздухе начала переворачиваться. Мы полностью перевернулись через правую сторону и встали на колёса.
Машина работала, даже не заглохла – поехали дальше. Стал выяснять, все ли члены экипажа в порядке — увидели, что над механиком Андреем Жигулиным защитный каркас прогнулся настолько сильно, что достал до его шлема. Решили остановиться и осмотреть автомобиль. Я сразу понял – если даже мы продолжим путь и доедем до финиша, то нас в любом случае снимут с соревнования из-за повреждений каркаса безопасности. Остановились, осмотрели машину и увидели, что погнут не только каркас кабины, но и за кабиной в кузове. Приняли решение о возвращении к старту – он был недалеко. Для нас гонка на этом закончилась», — рассказал Вязович.
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