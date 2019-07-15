Райкконен: в концовке боролся, чтобы не дать Квяту обогнать себя

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал результат Гран-при Великобритании. Финский гонщик занял восьмое место.

«Восьмая строчка — хороший результат. Болид отлично управлялся в поворотах, но нам немного не хватило скорости на прямых линиях. В концовке я боролся, чтобы не позволить Даниилу Квяту обогнать себя. Для этого старался оставаться в зоне DRS машины, находившейся впереди. Уик-энд получился тяжёлым, но мы довольны тем, что набрали очки», – цитирует Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят в итоге занял девятое место. Райкконен с 25 очками занимает восьмое место в зачёте пилотов в текущем сезоне. Напарник финского гонщика Антонио Джовинацци набрал лишь один балл.