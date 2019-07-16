Шибалов: в самом начале было предчувствие, что я выиграю гонку
Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов прокомментировал собственную победу на ралли-марафоне «Шёлковый путь».
«Это моя первая победа на «Шёлковом пути», именно этим запомнится эта гонка. Организаторы постарались на славу, подготовили интересные маршруты и трассы, каждый день было что-то новое. В самом начале было предчувствие, что я выиграю гонку. До последнего старались удержать победу. Ещё не отошли от спецучастка, но эмоции есть. Гонка получилась супер, не обошлось без приключений. Это технический вид спорта. Главная сложность – бездорожье в последние два дня», — приводит слова Шибалова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».
Гонщики «КАМАЗ-мастера» заняли первые три места по итогам ралли-рейда.
Аль-Аттия выиграл все этапы «Шёлкового пути», Шибалов — впервые победитель
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