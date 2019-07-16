Rich Energy переименована в Lighting Volt, Стори покинул компанию

История с титульным спонсором «Хааса» — компанией Rich Energy, — похоже, достигла апогея. Сегодня, 16 июля, она была переименована и получила название Lighting Volt. При этом генеральный директор компании, одиозный Уильям Стори, лишился должности, сообщает GPToday. Его место займёт хорват Зоран Терзич.

Ожидается, что «Хаас» и Lighting Volt также будут сотрудничать.

Напомним, скандал вокруг компании Rich Energy развернулся на минувшей неделе. В «Твиттер»-аккаунте компании появилась запись, в которой объявлялось о прекращении сотрудничества с «Хаасом» из-за низких результатов команды, она была опубликована как раз-таки Уильямом Стори. Позже в Rich Energy опровергли заявление генерального директора. Тот же заявил, что в компании попробовали организовать переворот против него, и сообщил о его провале.