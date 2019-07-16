Камара — претендент на место Кубицы в «Уильямсе»

Пилот Формулы-2 Сержио Сетте Камара в следующем сезоне может дебютировать в Формуле-1 в качестве боевого пилота, сообщает Marca. Бразилец претендует на место Роберта Кубицы в «Уильямсе». Польский гонщик продолжает проигрывать напарнику Джорджу Расселлу. Хотя в Гроуве отрицают возможность замены Кубицы в ходе сезона, по завершении чемпионата он покинет команду с большой долей вероятности.
Шансы Камара связывают с покровительством крупной компании Petrobras. 21-летний пилот имеет с ней спонсорские контакты. В то же время Petrobras прекратил сотрудничество с «Маклареном» и рассматривает возможность партнёрства с «Уильямсом». В таком случае компания сможет обеспечить Камара место в команде.
С момента уходы из Формулы-1 Фелипе Массы, Камара может стать первым бразильцем в «Больших призах». Отметим, что в нынешнем сезоне Ф-2 Сержио занимает четвёртое место в общем зачёте, набрав 121 очко.
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