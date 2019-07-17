Карякин: мы выиграли семь спецучастков подряд при очень серьёзной конкуренции

Российский гонщик Сергей Карякин прокомментировал собственную победу в зачёте T3 ралли-марафона «Шёлковый путь».
«Финиш в Китае оказался для нас удачным – первое и третье место. Мы проехали три страны – это был настоящий «Шелковый путь». Получили безумное удовольствие от гонки. Спасибо организаторам за отличную гонку, а команде за подготовку техники. Отдельно хочу поблагодарить спонсоров нашей команды – компании Fores и УГМК – без их поддержки такой результат мы не смогли бы достичь. Я очень рад, что мы оправдали их надежды. Большое спасибо нашим болельщикам – мы чувствовали их поддержку даже за тысячи километров. Поздравляю экипаж Алексея и Андрея. Для Алексея это всего лишь четвёртая гонка в карьере, и такой результат – это безумно круто.
В целом мы очень довольны, как всё прошло. Мы выиграли семь спецучастков подряд, что говорит о хорошем состоянии нашей техники и её конкурентоспособности. Мы победили гонщиков из США, Испании, Франции — конкуренция была очень серьёзная; наша российская команда стала лучшей в такой крупной международной гонке. Это показывает наш характер и готовность к конкурентной, сильной борьбе. Впереди следующие гонки и, конечно же, «Дакар», — заявил Карякин.
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