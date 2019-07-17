ФИА хочет уменьшить количество вспомогательных средств пилотов Формулы-1

Технический директор ФИА Николас Томбасис подчеркнул, что федерация обсуждает уменьшение вспомогательных средств пилотов Формулы-1 с 2021 года.



«Мы планируем уменьшить количество вспомогательной электроники, но постараемся избежать неприятных последствий при этом. Сейчас обсуждается ограничение передачи данных телеметрии в боксы, чтобы оставить гонщиков наедине с болидами в ходе гонки. Радиопереговоры о стратегии и безопасности будут по-прежнему доступны, но мы желаем избавиться от сообщений вроде тех, что объясняют, что нужно сделать при перегреве болида. Пилоты должны сами следить за болидом и принимать решения.



Сейчас мы обсуждаем расширение списка унифицированных деталей болидов и стараемся упростить нижнюю часть болида. Мы хотим убедиться, что шасси будет защищено от повреждений на поребриках. Кроме того мы общаемся на тему изменения формата уик-энда с целью повысить зрелищность и снизить нагрузку на команду, чтобы проводить в будущем больше этапов в сезоне», — приводит слова Николаса Томбасиса Racer.com.