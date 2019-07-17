Вольф: лучший круг Хэмилтона сделал анализ данных немного глупым

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отметил, что он очень удивился тому факту, что Льюису Хэмилтону удалось поставить лучший круг на изношенных шинах на Гран-при Великобритании.



«Тот факт, что Льюис Хэмилтон поставил быстрый круг на шинах, у которых за спиной было 32 круга, является очень удивительным. Это довольно забавно, потому что на воскресном утреннем брифинге наши инженеры провели новую презентацию нашим пилотам, в которой говорили о том, что ребятам не стоит пробовать поставить быстрый круг, потому что с такой стратегией это было бы бессмысленно.



В итоге лучший круг в исполнении Хэмилтона сделал анализ данных немного глупым. Но это только заслуга Хэмилтона», — приводит слова Тото Вольфа Autosport.