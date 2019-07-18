Росберг: чтобы победить Хэмилтона, Боттасу нужно усердно работать

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг рассказал о секрете успеха в соперничестве с Льюисом Хэмилтоном.
«В моём видении Льюис немного более талантлив. Пожалуй, он — самый талантливый гонщик в истории наряду с Айртоном Сенной, поэтому единственный способ победить его — проделать огромную работу. С Валттери то же самое. Вы можете видеть, что он предан своему делу и работает очень усердно. Это его сильная сторона.
В прошлом году ему было тяжело, но он сделал большой шаг вперёд благодаря мелким деталям. Даже привлекающая внимание борода в такой ситуации помогает.
Мне было трудно, потому что я — хороший парень, и Валттери, думаю, тоже. Очень трудно перестроить себя подобным образом. Зимой, в межсезонье, я выполнял по два часа психологических упражнений в день. Рабочая нагрузка была огромной. Я делал это годами, и в последний год это принесло свои плоды», — приводит слова Росберга GrandPX.
- 18 июля 2019
-
17:19
-
17:11
-
16:14
-
14:54
-
14:31
-
13:29
-
12:26
-
11:05
-
10:17
-
09:26
-
00:41
- 17 июля 2019
-
23:55
-
22:54
-
21:49
-
20:52
-
19:56
-
18:18
-
17:40
-
17:09
-
16:54
-
16:54
-
16:30
-
14:26
-
12:20
-
11:12
-
10:13
-
09:18
-
00:59
-
00:07
- 16 июля 2019
-
23:47
-
22:59
-
21:59
-
20:36
-
19:23
-
18:25