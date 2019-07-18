Росберг: чтобы победить Хэмилтона, Боттасу нужно усердно работать

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг рассказал о секрете успеха в соперничестве с Льюисом Хэмилтоном.



«В моём видении Льюис немного более талантлив. Пожалуй, он — самый талантливый гонщик в истории наряду с Айртоном Сенной, поэтому единственный способ победить его — проделать огромную работу. С Валттери то же самое. Вы можете видеть, что он предан своему делу и работает очень усердно. Это его сильная сторона.



В прошлом году ему было тяжело, но он сделал большой шаг вперёд благодаря мелким деталям. Даже привлекающая внимание борода в такой ситуации помогает.



Мне было трудно, потому что я — хороший парень, и Валттери, думаю, тоже. Очень трудно перестроить себя подобным образом. Зимой, в межсезонье, я выполнял по два часа психологических упражнений в день. Рабочая нагрузка была огромной. Я делал это годами, и в последний год это принесло свои плоды», — приводит слова Росберга GrandPX.