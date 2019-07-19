Алонсо: в Формуле-1 я не сталкиваюсь с вызовами, которые мне нужны

Бывший пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо сообщил, что не планирует возвращаться в «Королевские гонки». По его словам, Формула-1 не вызывает у него интереса.
«В последние годы Формула-1 для меня не была достаточно привлекательной. Формула-1 — выдающийся спорт, но там я не сталкиваюсь с вызовами, которые мне нужны.
Я всегда предпочитаю сам выбирать, где и когда выступать. Выбираю то, что мне интересно.
Я знаю, что делаю. Я не оставляю двери открытыми, надеясь, что мне позвонят и позовут меня. Вместо этого принимаю решения, основываясь на собственных предпочтениях.
Что касается «Дакара», то это интересная гонка, но она не соответствует моим качествам, моему вождению. Я никогда не участвовал в гонках на бездорожье. Вряд ли было бы разумно сразу выходить на старт самого сложного ралли-рейда в мире», — приводит слова Алонсо на EFE.
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