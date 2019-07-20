Штайнер: нужно найти решение, чтобы избегать аварий между Грожаном и Магнуссеном

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отметил, что он находится в поиске решения, позволяющего избегать прямых столкновений пилотов его команды. Напомним, что и Ромен Грожан и Кевин Магнуссен закончили Гран-при Великобритании досрочно, столкнувшись на первом круге.



«Нужно было сначала успокоиться, а затем пытаться найти решение. Обычно я сам принимаю решения о будущем это моя работа. Мы все должны работать на команду, а не на себя. Я хочу, чтобы все двигались в одном направлении.



Подобные вещи нужно обдумывать с ясной головой, а затем решать, как сделать так, чтобы этого не повторилось. Подобное просто неприемлемо. Я могу сделать многое, но не буду перечислять. Нам нужно принять решение, чтобы избегать подобных аварий», — приводит слова Гюнтера Штайнера Autosport.