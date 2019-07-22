Шибалов — о победе на «Шёлковом пути»: несколько раз золото уходило из рук

Победитель ралли-марафона «Шёлковый путь—2019», гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов поделился своими впечатлениями от победы в гонке.
«Для меня это был восьмой турнир «Шёлковый путь» в карьере. Несколько раз до этого золото уходило прямо из рук, приходилось довольствоваться вторым-третьим местами. Что изменил в этом году для победы? Секрета успеха нет, в этом году удача мне улыбнулась.
Специфика гонки такова, что можно лидировать на протяжении всего ралли, но упустить победу в последний день. Хладнокровие и тактика — ключевые факторы. Монгольские участки были самыми сложными, несмотря на прямые дороги. Приходилось постоянно быть сконцентрированным, потому что мы ехали на скорости, примерно равной 100 км/ч», — передаёт слова Шибалова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Константинов.
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