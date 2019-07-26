Магнуссен заявил, что у него есть контракт на следующий год

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен заявил, что не опасается за своё место в команде на сезон-2020. Ранее сообщалось, что претендентами на места в «Хаасе» являются Серхио Перес, Нико Хюлькенберг и Эстебан Окон.
«У меня есть контракт на следующий год, так что меня не волнует, что и где происходит», — заявил Магнуссен в интервью газете BT.
Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер со своей стороны отметил, что американская команда определится с составом на сезон-2020 только после летнего перерыва.
«Я могу подтвердить, что у нас будет два пилота в 2020-м! Как я уже давно говорю, мы решим, кто будет нашими гонщиками, после летней паузы. А затем вы снова придёте ко мне в Бельгии и спросите меня, а я снова скажу, что мне нужно больше времени», — улыбаясь заявил Штайнер.
- 26 июля 2019
-
14:13
-
13:45
-
13:41
-
13:38
-
13:09
-
12:32
-
11:17
-
10:14
-
09:31
-
09:00
-
01:07
-
00:41
- 25 июля 2019
-
23:26
-
22:54
-
21:59
-
21:04
-
20:43
-
19:21
-
18:44
-
17:58
-
17:06
-
16:08
-
15:57
-
15:28
-
15:24
-
14:29
-
12:43
-
11:44
-
10:47
-
00:59
-
00:23
- 24 июля 2019
-
23:18
-
22:56
-
21:24
-
20:15