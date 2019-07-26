Магнуссен заявил, что у него есть контракт на следующий год

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен заявил, что не опасается за своё место в команде на сезон-2020. Ранее сообщалось, что претендентами на места в «Хаасе» являются Серхио Перес, Нико Хюлькенберг и Эстебан Окон.



«У меня есть контракт на следующий год, так что меня не волнует, что и где происходит», — заявил Магнуссен в интервью газете BT.



Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер со своей стороны отметил, что американская команда определится с составом на сезон-2020 только после летнего перерыва.



«Я могу подтвердить, что у нас будет два пилота в 2020-м! Как я уже давно говорю, мы решим, кто будет нашими гонщиками, после летней паузы. А затем вы снова придёте ко мне в Бельгии и спросите меня, а я снова скажу, что мне нужно больше времени», — улыбаясь заявил Штайнер.