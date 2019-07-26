Вольф: если продлим контракт с Боттасом, можем потерять Окона на 1 или 2 года

Глава «Мерседеса» Тото Вольф дал понять, что в команде не спешат принимать решение относительно пары пилотов на следующий сезон. Если позиции Льюиса Хэмилтона остаются незыблемыми, то на место Валттери Боттаса активно сватают члена молодёжной программы «Мерседеса» Эстебана Окона.

«Анонсировать состав пилотов в июле — необычное дело. Если требуется время, это можно сделать и зимой, как это делают некоторые команды и как было принято раньше. Для нас речь идёт не только о правильном выборе на следующий сезон, но и о будущем в целом. Именно поэтому мы приняли решение, что вопрос будет обсуждаться в августе. Но это вовсе не означает, что мы сделаем объявление в августе.

Как мы все знаем, в минувшем сезоне Окону не повезло. У него были варианты с двумя командами, но в итоге он не получил место ни в одной из них. Все знают возможности «Мерседеса» и Боттаса. Но Окон также показывал, что он займёт хорошее место в команде. Он много работает, ночью занят на симуляторе, в субботу он уже приходит на автодром, да и в целом он приятный парень. Посадить молодого пилота за руль «Мерседеса» было бы интересно

Должен сказать, что к Эстебану есть интерес со стороны других команд. Нам нужно осторожно принимать решение, думать не только о своей выгоде, но и об интересах Окона. Мы должны учитывать последствия того, что, если подпишем контракт с Боттасом, мы потеряем Окона на один или два года и он будет развиваться с другим коллективом", — приводит слова Вольфа RaceFans.