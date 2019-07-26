Райкконен: не обращаю внимания на время

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал итоги свободных практик Гран-при Германии, подчеркнув, что не придаёт значения результатам в первый день этапа.

«Это была обычная пятница и я не обращаю внимания на время в ходе свободных практик. Во время первой тренировки мы всегда немного позади, но на протяжении уик-энда мы прибавляем. Время на круге будет иметь значение лишь завтра днём. Погодные условия не были идеальными. Жара всё усложнила, но все находятся в одинаковых условиях. Будет интересно посмотреть, что нам приготовит погода завтра и в воскресенье. Как бы там ни было, нам просто нужно фокусироваться на своей работе и добиваться того, чего мы хотим», — приводит слова финна пресс-служба «Альфа Ромео».