Райкконен: четвёртое место было достижимо

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен, занявший в квалификации Гран-при Германии пятое место, прокомментировал этот успех, подчеркнув, что при определённых обстоятельствах он мог рассчитывать и на четвёртую позицию.

«Пятое место делает меня счастливым, но это только квалификация, гонка будет лишь завтра. Мы извлекли выгоду из проблем некоторых соперником, а когда нужно было, мы проехали круг. Машина сегодня была хороша, и мы могли бы проехать в третьем сегменте быстрее. Четвёртое место было достижимо.

Что касается нашего гоночного темпа, то говорить о нём исходя из вчерашних тренировок очень сложно, так как погодные условия изменились, а завтра они снова могут быть иными. Нужно дождаться и понять, пойдёт ли дождь. Как бы то ни было, соперничать с топ-командами будет непросто. Завтра мы отдадим все силы и посмотрим, чем это закончится", — приводит слова финна пресс-служба «Альфа Ромео».