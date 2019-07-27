Райкконен: четвёртое место было достижимо

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен, занявший в квалификации Гран-при Германии пятое место, прокомментировал этот успех, подчеркнув, что при определённых обстоятельствах он мог рассчитывать и на четвёртую позицию.
«Пятое место делает меня счастливым, но это только квалификация, гонка будет лишь завтра. Мы извлекли выгоду из проблем некоторых соперником, а когда нужно было, мы проехали круг. Машина сегодня была хороша, и мы могли бы проехать в третьем сегменте быстрее. Четвёртое место было достижимо.
Что касается нашего гоночного темпа, то говорить о нём исходя из вчерашних тренировок очень сложно, так как погодные условия изменились, а завтра они снова могут быть иными. Нужно дождаться и понять, пойдёт ли дождь. Как бы то ни было, соперничать с топ-командами будет непросто. Завтра мы отдадим все силы и посмотрим, чем это закончится", — приводит слова финна пресс-служба «Альфа Ромео».
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