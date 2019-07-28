Феттель и Райкконен получили новые элементы силовой установки

Сегодня, 28 июля, на автодроме «Хоккенхаймринг» стартует гонка Формулы-1 Гран-при Германии. В её преддверии новые компоненты силовой установки получили пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен и гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, сообщает пресс-служба ФИА.

Финн получил новый двигатель, турбину и блок MGU-H, однако это никак не отразится на его пятой стартовой позиции, так как Райкконен не перерасходовал дозволенное количество этих элементов на сезон.

Что касается Феттеля, то на его машине установлен новый блок управляющей электроники, за это он оштрафован потерей ещё десяти позиций. Тем не менее немец примет старт с 19-го места, так как в «Макларене» не ограничились заменой батареи на машине Ландо Норриса. Британец получил новый блок MGU-K и блок управляющей электроники, из-за этого будет стартовать с последнего места.