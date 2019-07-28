Квят: думал, что гонка для меня потеряна. Потрясающе вернуться на подиум!
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал финиш на третьем месте в гонке Гран-при Германии Формулы-1 на автодроме «Хоккенхаймринг». Квят вошёл в тройку лучших благодаря своевременному переходу на слики и обгону Лэнса Стролла.
«Потрясающе вернуться на подиум. После стольких лет с „Торо Россо“ здорово принести команде подиум. Гонка была сумасшедшей, и я наконец-то сумел собрать всё воедино, чтобы завоевать этот подиум. Я очень счастлив. Гонка была словно фильм ужасов, совмещённый с элементами чёрного юмора. Я думал, что гонка для меня потеряна, но потом она снова ожила! Это было словно американские горки — в каком-то плане как вся моя карьера», — приводит слова Квята Sky Sports.
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