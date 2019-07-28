Косаченко — о будущем Квята после подиума: давайте не раздувать из мухи слона

Известный автоспортивный менеджер Оксана Косаченко поделилась мнением о финише Даниила Квята на третьем месте в гонке Гран-при Германии и важности такого результата для дальнейшей карьеры россиянина.



«Спортсмен для того и приходит в самую высокую категорию в любом виде спорта, чтобы рано или поздно выигрывать. Мы ждали побед. Да, ожидание, когда же Даня наконец вернётся на подиум, затянулось на три года, но сегодня наконец-то всё сложилось. Был и эмоциональный подъём, и семейные обстоятельства плюс погода.



Можно ли было ожидать борьбы за подиум? Можно было предвидеть, что во время дождя возможно всё. Погода – главное действующее лицо, именно она сегодня победила – надо благодарить небеса, что всё так сложилось. Но Даня был готов, плюс его настрой, всё хорошо с машиной, да и отсутствие сильных соперников, нужно это признать – многие самоустранились. В этих условиях нужно было полностью проявить своё мастерство, что он и сделал. Да, Даниил мог бы стать и вторым, но там автомобиль другой категории, так что никаких претензий, что он так легко пропустил вперёд Феттеля, быть не может. Задача была удержаться на третьем месте.



Доказал ли он что-то этим подиумом? Он ничего не доказывал, просто сделал свою работу. Нет необходимости чего-то кому-то доказывать, у него этого даже в голове нет. Что касается того, как это отразится на его карьере и возможном возвращении в «Ред Булл», то у всех есть пилоты на контрактах. Если бы за каждый подиум начиналась ротация спортсменов в командах, то это был бы не чемпионат, а шахматы. Другое дело, что судьбой каждого в «Ред Булл» и «Торо Россо» можно распорядиться по-разному. Что в голове у Хельмута Марко, мы не знаем, поэтому гадать о том, как будет развиваться сценарий дальше, трудно. На мой взгляд, это событие — выдающееся для нас, но абсолютно рядовое для Квята. Он будет и дальше выполнять свою работу, давайте не раздувать из мухи слона. Да, это великолепный результат, но он просто сделал свою работу», — сказала Косаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.