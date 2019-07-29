Перес: в таких условиях главное — не допускать ошибок, но я ошибся
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал итоги Гран-при Германии, который он закончил досрочно из-за аварии в начале гонки.
«Хотелось бы извиниться перед командой за допущенную ошибку. Сегодня я упустил возможность заработать много очков. Главное правило в таких условиях — не позволять себе допускать ошибок, но я ошибся. Я рано нажал на газ, машина попала в аквапланирование и я уже не мог ничего изменить.
Наблюдать за гонкой с капитанского мостика — это грустно, но я рад, что Лэнс показал хороший результат. Нам были нужны очки, они здорово мотивируют. Теперь мы с нетерпением ждём этап в Венгрии, где я хочу выступить лучше», — приводит слова Серхио Переса официальный сайт команды.
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