Перес: в таких условиях главное — не допускать ошибок, но я ошибся

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал итоги Гран-при Германии, который он закончил досрочно из-за аварии в начале гонки.



«Хотелось бы извиниться перед командой за допущенную ошибку. Сегодня я упустил возможность заработать много очков. Главное правило в таких условиях — не позволять себе допускать ошибок, но я ошибся. Я рано нажал на газ, машина попала в аквапланирование и я уже не мог ничего изменить.



Наблюдать за гонкой с капитанского мостика — это грустно, но я рад, что Лэнс показал хороший результат. Нам были нужны очки, они здорово мотивируют. Теперь мы с нетерпением ждём этап в Венгрии, где я хочу выступить лучше», — приводит слова Серхио Переса официальный сайт команды.