Вольф назвал кармой провал «Мерседеса» после переодевания в старую униформу

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, комментируя неудачное выступление команды на Гран-при Германии, выразил мнение, что провал стал наказанием за излишнюю расслабленность. Перед гонкой в субботу многие сотрудники «Мерседеса» облачились в одежду, аналогичную униформе 1950-х годов. С помощью этой акции «Мерседес» отметил 125-летие автоспорта.
«Многие пилоты попали в аварию. В целом для нас день был неудачным, для пилотов он был неудачным, вряд ли что-то могло сложиться хуже.
Всё это показывает, что нельзя дурачиться с сотрудниками. Нужно концентрироваться на работе. У нас нет предрассудков, но мы верим в карму, стоит извлечь из этого урок.
Я думаю, что у нас был хороший старт, высокая скорость. Но затем произошли аварии, возникли сложные условия, мы допускали ошибки», — приводит слова Вольфа FoxSports.
- 29 июля 2019
-
12:30
-
11:13
-
10:19
-
09:26
-
00:54
-
00:49
-
00:37
- 28 июля 2019
-
23:51
-
23:26
-
23:17
-
23:01
-
22:42
-
22:07
-
22:01
-
21:54
-
21:50
-
21:42
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
21:24
-
21:19
-
21:08
-
21:03
-
21:00
-
20:54
-
20:53
-
20:43
-
20:20
-
20:17
-
20:13
-
20:11
-
20:05
-
19:51
-
19:47