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Вольф назвал кармой провал «Мерседеса» после переодевания в старую униформу

Вольф назвал кармой провал «Мерседеса» после переодевания в старую униформу
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, комментируя неудачное выступление команды на Гран-при Германии, выразил мнение, что провал стал наказанием за излишнюю расслабленность. Перед гонкой в субботу многие сотрудники «Мерседеса» облачились в одежду, аналогичную униформе 1950-х годов. С помощью этой акции «Мерседес» отметил 125-летие автоспорта.

«Многие пилоты попали в аварию. В целом для нас день был неудачным, для пилотов он был неудачным, вряд ли что-то могло сложиться хуже.

Всё это показывает, что нельзя дурачиться с сотрудниками. Нужно концентрироваться на работе. У нас нет предрассудков, но мы верим в карму, стоит извлечь из этого урок.

Я думаю, что у нас был хороший старт, высокая скорость. Но затем произошли аварии, возникли сложные условия, мы допускали ошибки», — приводит слова Вольфа FoxSports.

Сотрудники «Мерседеса» в субботу облачились в униформу образца 1950-х
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