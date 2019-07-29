Стюарды не стали расследовать вылет Хэмилтона рядом с «Феррари» Леклера

Гоночный директор ФИА Майкл Маси заявил, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не заслуживал штрафных санкций за вылет совсем рядом со стоящей «Феррари» Шарля Леклера во время Гран-при Германии. Инцидент случился при режиме сейфти-кара, однако стюарды не посчитали, что британец ехал небезопасно.
«Я думаю, что в таких ситуациях нужно смотреть на обстоятельства и условия. В этот день условия были тяжёлыми для всех. Поэтому вопрос штрафа Хэмилтона за аварию даже не обсуждался», — цитирует Маси RaceFans.
В то же время Хэмилтона наказали на то, что он не следовал по правильному пути при заезде на пит-лейн. За это он был наказан пятисекундным штрафом. Также Льюису грозил штраф за слишком низкую скорость во время следования за машиной безопасности. Но в итоге стюарды не стали наказывать британца, установив, что Хэмилтон чётко следовал указаниям, которые передавала система на рулевое колесо.
Гран-при Германии выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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