Хэмилтон: отменил все планы на ближайшие дни, чтобы поправить здоровье

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что планирует отказаться от первоначальных планов на ближайшие дни, чтобы восстановиться и поправить здоровье. Во время минувшего уик-энда, в который проходил Гран-при Германии, британец испытывал проблемы со здоровьем.

«Я отменил все планы на ближайшие дни, чтобы решить проблемы со здоровьем. Побуду дома, посплю и постараюсь решить все проблемы. Пока что лучше фактически не становится, но надеюсь, что в ближайшие дни всё изменится.

Не думаю, что нахождение в болиде помогает. Здоровье очень важно, нужно сделать так, чтобы к следующей гонке уже всё было в порядке», — цитирует Хэмилтона Motorsport Week.

Хэмилтон завершил гонку на 11-м месте, но из-за штрафов конкурентов в итоге поднялся на девятую строчку и заработал два очка.