Квят: мне нравится трасса в Венгрии, она интересная и необычная

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Венгрии.
«Прошлая гонка в Германии стала удивительным опытом, ведь я поднялся на подиум спустя три года. Этот момент был особенным, ведь до гонки уик-энд складывался тяжело. Мы не смогли удачно выступить в квалификации, всё шло к тому, что воскресная гонка получится сложной. Конечно, я испытал невероятные чувства, когда поднялся на подиум в тот же уик-энд, когда родилась моя дочка.
Мы отправляемся в Венгрию на последнюю гонку перед летней паузой. Мне нравится эта трасса, она интересная и необычная: много медленных поворотов. Поэтому её сравнивают с трассой в Монако, но без стен. В то же время там есть высокоскоростные участки. Поэтому не совсем правильно называть трассу медленной.
В Венгрии я добился своего лучшего результата в Формуле-1. В 2015 году я там стал вторым. Но это было уже очень давно. В последние годы для «Торо Россо» гонки там получались довольно удачными. Будет важно найти правильный баланс. Надеюсь, что уик-энд сложился хорошо.
Хоть трасса и приятная для вождения, она может быть сложной. Тяжело, если окажешься позади медленных машин, обгонять там крайне сложно. Поэтому, возможно, нужно менять стратегию.
В Венгрии в июле очень жарко, в кокпите становится слишком душно. Всё это требует особой подготовки пилота. Там не отдохнуть», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».
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