Вильнёв: Гасли повезло, что он ещё по-прежнему в «Ред Булл»

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мыслями о перспективах Пьера Гасли в «Ред Булл». По словам канадца, Гасли мог бы быть уже исключён из команды, если бы у руководства «Ред Булл» были альтернативные варианты.
«У Гасли более чем сложная ситуация. Он очень далёк от того уровня, на котором должен быть. Не думаю, что что-то кардинально изменится, с чего бы это? Пьеру повезло, что он ещё по-прежнему в „Ред Булл“. В прошлом Хельмут Марко вёл себя гораздо агрессивнее с другими пилотами.
Вся эта ситуация показывает, что у них нет на примете никого, кто мог бы заменить Гасли", — приводит слова Вильнёва GrandPrix.
В нынешнем сезоне Пьер Гасли занимает шестое место в общем зачёте, имея в активе 55 очков и опережая ближайшего преследователя лишь на 7 баллов. При этом его отставание от Макса Ферстаппена достигло уже 107 очков. Лучший результат Пьера в нынешнем сезоне — четвёртое место на Гран-при Великобритании.
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