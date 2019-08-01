Хэмилтон рассказал о самочувствии перед Гран-при Венгрии

Пилот «Мерседеса» и лидер зачёта пилотов Льюис Хэмилтон рассказал о своём самочувствии. Во время Гран-при Германии Хэмилтон испытывал проблемы со здоровьем и даже просил у команды разрешения сойти с дистанции. После гонки британец заявил, что хочет побыть несколько дней дома, чтобы восстановиться.
«Я чувствую себя намного лучше. Надеюсь, что к уик-энду буду готов на сто процентов. Будапешт — красивый город, ожидаем отличную погоду. Время действовать, вперёд!» — написал Хэмилтон в своём «инстаграме».
В Германии Хэмилтон занял девятое итоговое место в результате штрафов конкурентов. Его напарник Валттери Боттас не сумел закончить гонку. Хэмилтон, набрав 225 очков, возглавляет зачёт пилотов в текущем сезоне. Боттас со 184 очками занимает второе место.
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