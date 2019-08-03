Бинотто исключил возможность возвращения Алонсо в «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто исключил возможность возвращения в команду двукратного чемпиона мира Формулы-1 Фернандо Алонсо.
«Возвращение Алонсо? На следующий сезон у нас есть пилоты с контрактами на руках. У нас сильный дуэт гонщиков и я не вижу никаких причин, чтобы что-либо менять.
Что касается распределения ролей в команде, то напомните мне, когда наша команда побеждала? С Михаэлем Шумахером и Эдди Ирвайном, Михаэлем Шумахером и Рубенсом Баррикелло, Кими Райкконеном и Фелипе Массой. То есть тогда, когда в команде было чёткое разделение на первого и второго номера. Вместе с тем, в будущем мы видим нашим лидером Шарля Леклера", — приводит слова Бинотто Speedweek.
Напомним, в нынешнем сезоне пилоты «Феррари» не одержали ни одной победы.
- 3 августа 2019
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