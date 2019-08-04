Албон: выдавил бы Квята с трассы, не будь мы напарниками

Пилот «Торо Россо» Александер Албон прокомментировал жёсткую борьбу с напарником россиянином Даниилом Квятом на Гран-при Венгрии. Албон закончил этап на 10-й позиции, Квят в итоге пришёл к финишу 15-м.



«Это было очень весело, хоть я и проиграл. Были моменты, когда каждый из нас был готов выдавить соперника с трассы, но мы из одной команды. Но мы в итоге оставили друг другу достаточно места. Решающая атака? Я знал, что Даниил будет атаковать, я посмотрел в зеркала и подумал: хорошо, посмотрим, что он сделает. Приказы с капитанского мостика? Нам сказали не попасть в аварию, а в остальном? Как вы видели, нас не просили сохранять позиции», — передаёт слова Александера Албона корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.