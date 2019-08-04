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Расселл: на первом круге обогнал Магнуссена и Квята, это было интересно

Расселл: на первом круге обогнал Магнуссена и Квята, это было интересно
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал итоги Гран-при Венгрии, который он закончил на 16-й позиции.

«Квалификация превзошла все наши ожидания, но в гонке мы вернулись к реальности. Я хорошо проехал первый круг и смог опередить Кевина Магнуссена и Даниила Квята в четвёртом и пятом поворотах, что было очень интересно. Здорово бороться с соперниками, с другими гонщиками. Нам ещё над многим нужно поработать, но в этот уик-энд мы смогли сделать большой шаг вперёд, было много позитивных моментов», — приводит слова Джорджа Расселла официальный сайт команды.

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третий результат показал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.

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