Хорнер — о выступлениях Гасли: мы не должны бороться с «Альфа Ромео»!

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер раскритиковал выступление французского гонщика Пьера Гасли.
«Нам вредит то, что впереди борется только один наш гонщик. Особенно это касается очков в Кубке конструкторов. Гасли просто необходимо по ходу перерыва обдумать первую половину сезона и извлечь из неё уроки. Для борьбы с «Феррари» нам жизненно необходимо, чтобы он финишировал выше.
Этот уик-энд принёс ему разочарование. Он плохо стартовал, плохо провёл первый круг. Мы не должны бороться с «Альфа Ромео» и «Маклареном». Нам надо, чтобы он боролся с «Феррари» и «Мерседесом». Проблема в том, что Пьер вообще не участвует в борьбе. Не бывает такого, чтобы после пит-стопа Льюис выехал позади него. Но сегодня и «Мерседес», и «Ред Булл» были одноногими, так как их вторые машины выбыли из борьбы», — цитирует Хорнера Motorsport Россия.
- 4 августа 2019
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