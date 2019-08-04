Хорнер — о выступлениях Гасли: мы не должны бороться с «Альфа Ромео»!

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер раскритиковал выступление французского гонщика Пьера Гасли.



«Нам вредит то, что впереди борется только один наш гонщик. Особенно это касается очков в Кубке конструкторов. Гасли просто необходимо по ходу перерыва обдумать первую половину сезона и извлечь из неё уроки. Для борьбы с «Феррари» нам жизненно необходимо, чтобы он финишировал выше.



Этот уик-энд принёс ему разочарование. Он плохо стартовал, плохо провёл первый круг. Мы не должны бороться с «Альфа Ромео» и «Маклареном». Нам надо, чтобы он боролся с «Феррари» и «Мерседесом». Проблема в том, что Пьер вообще не участвует в борьбе. Не бывает такого, чтобы после пит-стопа Льюис выехал позади него. Но сегодня и «Мерседес», и «Ред Булл» были одноногими, так как их вторые машины выбыли из борьбы», — цитирует Хорнера Motorsport Россия.