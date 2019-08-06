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Испанский журналист: во время телетрансляций Сайнса игнорируют

Испанский журналист: во время телетрансляций Сайнса игнорируют
Авто / Формула-1 0

Известный испанский журналист Антонио Лобато обвинил режиссёров в игнорировании пилота «Макларена» Карлоса Сайнса во время трансляций гонок Формулы-1. Во время Гран-при Венгрии испанца вновь практически не показывали.

«Неважно, что он делает на трассе. Его никогда не видно», — цитирует журналиста El Mundo.

В Венгрии после гонки Сайнс также отметил странную особенность показа. После окончания Гран-при журналисты попросили испанца описать борьбу с пилотом «Ред Булл» Пьером Гасли.

«Как? Это не показывали во время трансляции. Как странно», — сказал саркастически Сайнс.

В Венгрии Сайнс занял пятое место, опередив Гасли. В зачёте пилотов в текущем сезоне испанский гонщик занимает седьмую строчку, набрав 58 баллов.

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