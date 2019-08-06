Хорнер: «Ред Булл» намерен сохранить Гасли до конца года
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что, невзирая на все спекуляции вокруг будущего Пьера Гасли в австрийской команде, его намерены сохранить как минимум до конца сезона.
«Думаю, что во время летнего перерыва ему стоит поразмыслить над тем, что произошло в первой половине сезона, и извлечь некоторые уроки ко второй части чемпионата. Мы намерены сохранить его до конца года. Но нам просто необходимо видеть, что он выжимает максимум из машины», — приводит слова функционера GPblog.
Пьер Гасли после 12 этапов чемпионата мира Формулы-1 занимает шестое место в общем зачёте с 63 очками в активе, лишь на 5 баллов опережая Карлоса Сайнса из «Макларена». Основным кандидатом на место француза в команде называют Даниила Квята из «Торо Россо».
Хорнер — о выступлениях Гасли: мы не должны бороться с «Альфа Ромео»!
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