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Хорнер: «Ред Булл» намерен сохранить Гасли до конца года

Хорнер: «Ред Булл» намерен сохранить Гасли до конца года
Авто / Формула-1 0

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что, невзирая на все спекуляции вокруг будущего Пьера Гасли в австрийской команде, его намерены сохранить как минимум до конца сезона.

«Думаю, что во время летнего перерыва ему стоит поразмыслить над тем, что произошло в первой половине сезона, и извлечь некоторые уроки ко второй части чемпионата. Мы намерены сохранить его до конца года. Но нам просто необходимо видеть, что он выжимает максимум из машины», — приводит слова функционера GPblog.

Пьер Гасли после 12 этапов чемпионата мира Формулы-1 занимает шестое место в общем зачёте с 63 очками в активе, лишь на 5 баллов опережая Карлоса Сайнса из «Макларена». Основным кандидатом на место француза в команде называют Даниила Квята из «Торо Россо».

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